Якубов: Джозефс сбавил, изменил отношение к делу. Жизнь заставила «Ладу» продать его

Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов рассказал, почему тольяттинский клуб расстался с нападающим Троем Джозефсом, который был обменян в магнитогорский «Металлург».

– Расставание с Троем Джозефсом было бы тяжелее год назад?

– Конечно. В прошлом году он был лучшим бомбардиром, лидером команды. Это был голодный игрок, проводил свой первый сезон в России. В этом чемпионате он сбавил обороты, изменилось его отношение к делу. Мы ждали, что он вновь заиграет, но он просел. А потом жизнь заставила нас продать его. Всё упёрлось в финансы, – сказал Якубов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.