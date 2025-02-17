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Якубов: Джозефс сбавил, изменил отношение к делу. Жизнь заставила «Ладу» продать его

Якубов: Джозефс сбавил, изменил отношение к делу. Жизнь заставила «Ладу» продать его
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Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов рассказал, почему тольяттинский клуб расстался с нападающим Троем Джозефсом, который был обменян в магнитогорский «Металлург».

– Расставание с Троем Джозефсом было бы тяжелее год назад?
– Конечно. В прошлом году он был лучшим бомбардиром, лидером команды. Это был голодный игрок, проводил свой первый сезон в России. В этом чемпионате он сбавил обороты, изменилось его отношение к делу. Мы ждали, что он вновь заиграет, но он просел. А потом жизнь заставила нас продать его. Всё упёрлось в финансы, – сказал Якубов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Рафиком Якубовым читайте на «Чемпионате»:
«Ливо мог перейти к нам, но мы не стали бороться за него». Интервью с боссом «Лады»
Эксклюзив
«Ливо мог перейти к нам, но мы не стали бороться за него». Интервью с боссом «Лады»
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