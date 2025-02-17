Матч Канада — США на Турнире четырёх наций стал самым просматриваемым с 2019 года

По данным ESPN, матч Турнира четырёх наций между сборными Канады и США (1:3) смотрели в среднем 4,4 млн зрителей. Пик аудитории пришелся на 22:45, когда за игрой следили 5,2 млн человек. Это самая просматриваемая хоккейная трансляция (не считая финалов Кубка Стэнли) с 2019 года, когда матч плей-офф между «Коламбусом» и «Бостоном» на NBC собрал в среднем 4,5 млн зрителей.
Компания также отметила, что аудитория игры выросла на 369% по сравнению с текущей средней зрительской базой матчей НХЛ на ABC. В прошлом году средняя аудитория матчей плей-офф НХЛ на ABC, ESPN, ESPN2, TNT, TBS и truTV составляла 1,54 млн зрителей, согласно данным Sports Business Journal.
Для сравнения: седьмой матч финала Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Эдмонтоном» в прошлом году посмотрели 7,67 млн человек. Матч США — Канада на Кубке мира — 2016 смотрело 766 тыс. зрителей.
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