Форварду «Авангарда» Илье Каблукову вручили золотую клюшку в честь 1000 матчей в КХЛ

Нападающий «Авангарда» Илья Каблуков получил золотую клюшку в честь 1000 матчей в КХЛ перед матчем с «Ак Барсом» (6:2).

На золотой клюшке выгравированы имя и фамилия хоккеиста, а также клубы, за которые Каблуков выступал в КХЛ: «Торпедо», «Спартак», «Атлант», СКА, «Авангард» и московское «Динамо».

Фото: «Авангард»

Фото: «Авангард»

37-летний форвард стал третьим хоккеистом, проведшим 1000 матчей в лиге. Лидером по играм является Вадим Шипачёв (1036), тысячу также преодолел Евгений Бирюков (1001), уже завершивший карьеру.

В 1002 встречах КХЛ Илья Каблуков забросил 64 шайбы и отдал 130 результативных передач, набрав 194 очка. Каблуков — трёхкратный обладатель Кубка Гагарина в составе СКА (дважды) и «Авангарда».