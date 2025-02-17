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Форварду «Авангарда» Илье Каблукову вручили золотую клюшку в честь 1000 матчей в КХЛ

Форварду «Авангарда» Илье Каблукову вручили золотую клюшку в честь 1000 матчей в КХЛ
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Нападающий «Авангарда» Илья Каблуков получил золотую клюшку в честь 1000 матчей в КХЛ перед матчем с «Ак Барсом» (6:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 февраля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
6 : 2
Ак Барс
Казань
1:0 Леука (Шарипзянов, Окулов) – 06:51 (5x5)     2:0 Кулик (Коледов, Каблуков) – 14:16 (5x5)     3:0 Спунер (Шарипзянов, Якупов) – 19:23 (5x4)     3:1 Галимов (Яшкин, Лямкин) – 22:12 (5x4)     4:1 Спунер (Окулов) – 32:25 (4x5)     5:1 Якупов – 51:49 (4x5)     5:2 Яшкин (Петан, Журавлёв) – 54:24 (5x5)     6:2 Окулов (Меркли, Гуляев) – 57:28 (en)    

На золотой клюшке выгравированы имя и фамилия хоккеиста, а также клубы, за которые Каблуков выступал в КХЛ: «Торпедо», «Спартак», «Атлант», СКА, «Авангард» и московское «Динамо».

Фото: «Авангард»

Фото: «Авангард»

37-летний форвард стал третьим хоккеистом, проведшим 1000 матчей в лиге. Лидером по играм является Вадим Шипачёв (1036), тысячу также преодолел Евгений Бирюков (1001), уже завершивший карьеру.

В 1002 встречах КХЛ Илья Каблуков забросил 64 шайбы и отдал 130 результативных передач, набрав 194 очка. Каблуков — трёхкратный обладатель Кубка Гагарина в составе СКА (дважды) и «Авангарда».

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