Расписание матчей ВХЛ на 17 февраля 2025 года

Сегодня, 17 февраля, пройдут восемь встреч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 17 февраля 2025, понедельник. 15:00 МСК ХК Норильск Норильск Не начался Омские Крылья Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 17 февраля 2025, понедельник. 17:00 МСК Рубин Тюмень Не начался Челны Набережные Челны Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 17 февраля 2025, понедельник. 17:00 МСК Торос Нефтекамск Не начался АКМ Тульская область Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 17 февраля 2025, понедельник. 17:00 МСК Югра Ханты-Мансийск Не начался Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 17 февраля 2025, понедельник. 19:00 МСК Дизель Пенза Не начался Горняк-УГМК Верхняя Пышма Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 17 февраля 2025, понедельник. 19:00 МСК СКА-Нева Санкт-Петербург Не начался Динамо-Алтай Барнаул Кто победит в основное время? П1 X П2

По состоянию на 17 февраля лучшей командой ВХЛ сезона-2024/2025 является «Динамо» из Санкт-Петербурга, на счету которого 78 очков после 53 матчей. Вторую строчку занимает новокузнецкий «Металлург», уступающий динамовцам лишь по дополнительным показателям. Тройку сильнейших замыкает тюменский «Рубин» с 76 очками после 54 игр.

Главным аутсайдером сезона по-прежнему является «Юнисон-Москва», набравший 33 очка после 53 матчей.

Напомним, действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник».