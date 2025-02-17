Расписание матчей ВХЛ на 17 февраля 2025 года
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Сегодня, 17 февраля, пройдут восемь встреч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
17 февраля 2025, понедельник. 15:00 МСК
ХК Норильск
Норильск
Не начался
Омские Крылья
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
17 февраля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Рубин
Тюмень
Не начался
Челны
Набережные Челны
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
17 февраля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Торос
Нефтекамск
Не начался
АКМ
Тульская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
17 февраля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
Не начался
Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
17 февраля 2025, понедельник. 18:00 МСК
ЦСК ВВС
Самара
Не начался
Челмет
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
17 февраля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Динамо СПб
Санкт-Петербург
Не начался
Металлург Нк
Новокузнецк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
17 февраля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Дизель
Пенза
Не начался
Горняк-УГМК
Верхняя Пышма
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
17 февраля 2025, понедельник. 19:00 МСК
СКА-Нева
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо-Алтай
Барнаул
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
По состоянию на 17 февраля лучшей командой ВХЛ сезона-2024/2025 является «Динамо» из Санкт-Петербурга, на счету которого 78 очков после 53 матчей. Вторую строчку занимает новокузнецкий «Металлург», уступающий динамовцам лишь по дополнительным показателям. Тройку сильнейших замыкает тюменский «Рубин» с 76 очками после 54 игр.
Главным аутсайдером сезона по-прежнему является «Юнисон-Москва», набравший 33 очка после 53 матчей.
Напомним, действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник».
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