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Расписание матчей МХЛ на 17 февраля 2025 года

Расписание матчей МХЛ на 17 февраля 2025 года
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Сегодня, 17 февраля, пройдут три матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
17 февраля 2025, понедельник. 15:00 МСК
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
Не начался
Красноярские Рыси
Красноярск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
17 февраля 2025, понедельник. 16:00 МСК
МХК Молот
Пермь
Не начался
Спутник
Альметьевск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
17 февраля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Красная Армия
Москва
Не начался
Сахалинские Акулы
Сахалинская область
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
17 февраля 2025, понедельник. 17:30 МСК
Тюменский Легион
Тюмень
Не начался
Реактор
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
17 февраля 2025, понедельник. 18:00 МСК
Чайка
Нижний Новгород
Не начался
Стальные Лисы
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
17 февраля 2025, понедельник. 18:30 МСК
Ирбис
Казань
Не начался
Авто
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
17 февраля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Динамо-Шинник
Бобруйск
Не начался
Тайфун
Приморский край
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
17 февраля 2025, понедельник. 19:00 МСК
МХК Атлант
Московская область
Не начался
Крылья Советов
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
17 февраля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Академия СКА-Юниор
Московская область
Не начался
Амурские Тигры
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По состоянию на 16 февраля в дивизионе «Золотой» Западной конференции лидирует «Спартак» с 72 очками. В дивизионе «Серебряный» первую строчку занимает «Динамо-Шинник» из Бобруйска, на счету которого 74 очка. В «Золотом» дивизионе Восточной конференции лидерами являются «Мамонты Югры», набравшие 68 очков. В «Серебряном» дивизионе Востока на верхней строчке располагается уфимский «Толпар», на счету которого 67 очков.

Напомним, действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946» из Санкт-Петербурга.

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