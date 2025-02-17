Расписание матчей МХЛ на 17 февраля 2025 года
Поделиться
Сегодня, 17 февраля, пройдут три матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
17 февраля 2025, понедельник. 15:00 МСК
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
Не начался
Красноярские Рыси
Красноярск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
17 февраля 2025, понедельник. 16:00 МСК
МХК Молот
Пермь
Не начался
Спутник
Альметьевск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
17 февраля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Красная Армия
Москва
Не начался
Сахалинские Акулы
Сахалинская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
17 февраля 2025, понедельник. 17:30 МСК
Тюменский Легион
Тюмень
Не начался
Реактор
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
17 февраля 2025, понедельник. 18:00 МСК
Чайка
Нижний Новгород
Не начался
Стальные Лисы
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
17 февраля 2025, понедельник. 18:30 МСК
Ирбис
Казань
Не начался
Авто
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
17 февраля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Динамо-Шинник
Бобруйск
Не начался
Тайфун
Приморский край
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
17 февраля 2025, понедельник. 19:00 МСК
МХК Атлант
Московская область
Не начался
Крылья Советов
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
17 февраля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Академия СКА-Юниор
Московская область
Не начался
Амурские Тигры
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
По состоянию на 16 февраля в дивизионе «Золотой» Западной конференции лидирует «Спартак» с 72 очками. В дивизионе «Серебряный» первую строчку занимает «Динамо-Шинник» из Бобруйска, на счету которого 74 очка. В «Золотом» дивизионе Восточной конференции лидерами являются «Мамонты Югры», набравшие 68 очков. В «Серебряном» дивизионе Востока на верхней строчке располагается уфимский «Толпар», на счету которого 67 очков.
Напомним, действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946» из Санкт-Петербурга.
Комментарии
- 17 февраля 2025
-
10:40
-
10:30
-
10:20
-
10:10
-
09:50
-
09:40
-
09:30
-
09:15
-
09:05
-
08:50
-
08:25
-
07:07
-
00:00
- 16 февраля 2025
-
23:53
-
23:33
-
22:38
-
22:22
-
22:02
-
21:30
-
21:11
-
20:51
-
20:30
-
20:09
-
19:42
-
19:27
-
19:10
-
18:58
-
18:48
-
18:41
-
18:37
-
18:32
-
18:24
-
18:19
-
18:12
-
18:08