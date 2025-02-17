Расписание дня Турнира четырёх наций на 17 февраля 2025 года

17 февраля и в ночь на 18 февраля пройдут очередные матчи на Турнире четырёх наций. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня на турнире и проведёт текстовые онлайн-трансляции матчей.

В Бостоне на «Ти-Ди Гарден» пройдёт игра турнира между сборными Канады и Финляндии. Встреча состоится в 21:00 мск.

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций 17 февраля 2025, понедельник. 21:00 МСК Финляндия Не начался Канада Кто победит в основное время? П1 X П2

В ночь на 18 февраля, в 4:00 мск, начнётся североамериканское дерби, в котором встретятся национальные команды США и Швеции.

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций 18 февраля 2025, вторник. 04:00 МСК США Не начался Швеция Кто победит в основное время? П1 X П2

Турнир четырёх наций — первое состязание национальных команд в их сильнейших составах с Кубка мира — 2016. Тот короткий чемпионат выиграла сборная Канады. Всего во время турнира пройдёт семь матчей — соперники по разу встретятся друг с другом и две лучшие команды по итогам этих игр сойдутся в финале. В турнире участвуют четыре сборные — Канады, Швеции, Финляндии и США.