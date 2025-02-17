Финляндия — Канада: где смотреть, во сколько начало матча Турнира четырёх наций

17 февраля пройдёт очередной матч на Турнире четырёх наций. В Бостоне на «Ти-Ди Гарден» пройдёт игра турнира между сборными Канады и Финляндии. Встреча состоится в 21:00 мск.

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций 17 февраля 2025, понедельник. 21:00 МСК Финляндия Не начался Канада Кто победит в основное время? П1 X П2

В России официальной трансляции матча не предусмотрено. Встречу покажут канадские и американские телеканалы. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Турнир четырёх наций — первое состязание национальных команд в их сильнейших составах с Кубка мира — 2016. Тот короткий турнир выиграла сборная Канады. Всего во время турнира пройдёт семь матчей — соперники по разу встретятся друг с другом и две лучшие команды по итогам этих игр сойдутся в финале. В турнире участвуют четыре сборные — Канады, Швеции, Финляндии и США.