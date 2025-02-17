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Финляндия — Канада: где смотреть, во сколько начало матча Турнира четырёх наций

Финляндия — Канада: где смотреть, во сколько начало матча Турнира четырёх наций
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17 февраля пройдёт очередной матч на Турнире четырёх наций. В Бостоне на «Ти-Ди Гарден» пройдёт игра турнира между сборными Канады и Финляндии. Встреча состоится в 21:00 мск.

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций
17 февраля 2025, понедельник. 21:00 МСК
Финляндия
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В России официальной трансляции матча не предусмотрено. Встречу покажут канадские и американские телеканалы. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Турнир четырёх наций — первое состязание национальных команд в их сильнейших составах с Кубка мира — 2016. Тот короткий турнир выиграла сборная Канады. Всего во время турнира пройдёт семь матчей — соперники по разу встретятся друг с другом и две лучшие команды по итогам этих игр сойдутся в финале. В турнире участвуют четыре сборные — Канады, Швеции, Финляндии и США.

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