Рейтинг тренеров КХЛ: Козлов с «Салаватом» разрывает лигу, Гатиятулин — в кризисе

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2024/2025 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.

Место Тренер Клуб 1 (6) Виктор Козлов «Салават Юлаев» 2 (7) Ги Буше «Авангард» 3 (5) Алексей Кудашов «Динамо» М 4 (1) Андрей Разин «Металлург» 5 (9) Бенуа Гру «Трактор» 6 (8) Игорь Никитин «Локомотив» 7 (2) Андрей Козырев «Северсталь» 8 (3) Николай Заварухин «Автомобилист» 9 (11) Вадим Епанчинцев «Сибирь» 10 (10) Алексей Жамнов «Спартак» 11 (17) Игорь Ларионов «Торпедо» 12 (12) Илья Воробьёв ЦСКА 13 (4) Анвар Гатиятулин «Ак Барс» 14 (13) Леонид Тамбиев «Адмирал» 15 (15) Дмитрий Квартальнов «Динамо» Мн 16 (14) Роман Ротенберг СКА 17 (20) Сергей Зубов ХК «Сочи» 18 (22) Олег Леонтьев «Нефтехимик» 19 (16) Михаил Кравец «Куньлунь» 20 (21) Павел Десятков «Витязь» 21 (19) Павел Зубов «Лада» 22 (18) Виктор Костючёнок «Амур» 23 (23) Галым Мамбеталиев «Барыс»