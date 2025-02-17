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Рейтинг тренеров КХЛ: Козлов с «Салаватом» разрывает лигу, Гатиятулин — в кризисе

Рейтинг тренеров КХЛ: Козлов с «Салаватом» разрывает лигу, Гатиятулин — в кризисе
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Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2024/2025 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.

МестоТренерКлуб
1 (6)Виктор Козлов«Салават Юлаев»
2 (7)Ги Буше«Авангард»
3 (5)Алексей Кудашов«Динамо» М
4 (1)Андрей Разин«Металлург»
5 (9)Бенуа Гру«Трактор»
6 (8)Игорь Никитин«Локомотив»
7 (2)Андрей Козырев«Северсталь»
8 (3)Николай Заварухин«Автомобилист»
9 (11)Вадим Епанчинцев«Сибирь»
10 (10)Алексей Жамнов«Спартак»
11 (17)Игорь Ларионов«Торпедо»
12 (12)Илья ВоробьёвЦСКА
13 (4)Анвар Гатиятулин«Ак Барс»
14 (13)Леонид Тамбиев«Адмирал»
15 (15)Дмитрий Квартальнов«Динамо» Мн
16 (14)Роман РотенбергСКА
17 (20)Сергей ЗубовХК «Сочи»
18 (22)Олег Леонтьев«Нефтехимик»
19 (16)Михаил Кравец«Куньлунь»
20 (21)Павел Десятков«Витязь»
21 (19)Павел Зубов«Лада»
22 (18)Виктор Костючёнок«Амур»
23 (23)Галым Мамбеталиев«Барыс»
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