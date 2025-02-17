«Амур» по соглашению сторон расторг контракт с нападающим Дмитрием Шевченко, сообщает пресс-служба хабаровского клуба.

Нападающий пополнил состав «Амура» летом 2023 года. В минувшем сезоне стал третьим бомбардиром команды. В нынешнем чемпионате нападающий провёл 29 игр, в которых набрал 5 (1+4) очков при отрицательном показателе полезности «-8».

Всего в Континентальной хоккейной лиге 29-летний нападающий провёл 391 матч, в котором набрал 96 очков — забросил 44 шайбы и отдал 52 результативные передачи при отрицательном показателе полезности «-52». Помимо «Амура», Шевченко выступал за «Барыс» и «Авангард».