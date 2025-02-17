Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Амур» по соглашению сторон расторг контракт с нападающим Дмитрием Шевченко

«Амур» по соглашению сторон расторг контракт с нападающим Дмитрием Шевченко
Комментарии

«Амур» по соглашению сторон расторг контракт с нападающим Дмитрием Шевченко, сообщает пресс-служба хабаровского клуба.

Нападающий пополнил состав «Амура» летом 2023 года. В минувшем сезоне стал третьим бомбардиром команды. В нынешнем чемпионате нападающий провёл 29 игр, в которых набрал 5 (1+4) очков при отрицательном показателе полезности «-8».

Всего в Континентальной хоккейной лиге 29-летний нападающий провёл 391 матч, в котором набрал 96 очков — забросил 44 шайбы и отдал 52 результативные передачи при отрицательном показателе полезности «-52». Помимо «Амура», Шевченко выступал за «Барыс» и «Авангард».

Материалы по теме
За месяц до плей-офф в КХЛ определены все участники Кубка Гагарина. Почему так произошло?
За месяц до плей-офф в КХЛ определены все участники Кубка Гагарина. Почему так произошло?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android