Черри: драки в самом начале матча с США сбили Канаду с толку

Канадский хоккейный эксперт Дон Черри высказался о ярком начале матча США и Канады на Турнире четырёх наций, в котором за первые девять секунд состоялись три драки. В первой драке участвовали Мэттью Ткачук и Брэндон Хагель. Позже сцепились Брэди Ткачук и Сэм Беннетт. В третьей драке принимали участие Джей Ти Миллер и Колтон Парэйко.

«Я думаю, что канадцев это немного сбило с толку. Американцы всё спланировали. Драки в самом начале сбили Канаду с толку. Но в целом я не думаю, что это стало решающим моментом в поражении Канады», – сказал хоккейный эксперт в своем подкасте Grapevine.

Сборная США гарантировала себе участие в финальном матче турнира. Канаде необходимо побеждать сборную Финляндии, чтобы сыграть в финале Турнира четырёх наций.