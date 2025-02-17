Главный тренер Канады: сборная Финляндии никогда не получает должного уважения

Главный тренер сборной Канады Джон Купер высказался о предстоящем матче со сборной Финляндии на Турнире четырёх наций. Для выхода в финал турнира канадской сборной необходима победа.

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций 17 февраля 2025, понедельник. 21:00 МСК Финляндия Не начался Канада Кто победит в основное время? П1 X П2

«Вы должны восхищаться финнами, потому что на любом турнире они всегда кажутся командой, которая, вероятно, никогда не получает того уважения, которого заслуживает, пока не попадает в финал, и тогда вы думаете: «Ого, как Финляндия сюда попала?» Но это происходит каждый турнир. Они всегда играют на высоких стадиях турниров, и это потому, что они просто играют дисциплинированно.

Я думаю, что все в стране точно знают, как они играют. У них есть своя индивидуальность. Теперь вы смотрите и внезапно думаете: «Ух ты, это же (Микко) Рантанен, а это (Александр) Барков, а это (Себастьян) Ахо, а это (Артури) Лехконен». Вы просто перечисляете парней, которые либо выигрывали Кубок Стэнли, либо были теми, кто привёл свои команды к победе в плей-офф. И потом, у них всегда была хорошая игра вратаря, всегда», — цитирует Купера пресс-служба НХЛ.

Матч между Канадой и Финляндией состоится 17 февраля, начало в 21:00 мск.