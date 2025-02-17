Главный тренер Канады: сборная Финляндии никогда не получает должного уважения

Главный тренер сборной Канады Джон Купер высказался о предстоящем матче со сборной Финляндии на Турнире четырёх наций. Для выхода в финал турнира канадской сборной необходима победа.
«Вы должны восхищаться финнами, потому что на любом турнире они всегда кажутся командой, которая, вероятно, никогда не получает того уважения, которого заслуживает, пока не попадает в финал, и тогда вы думаете: «Ого, как Финляндия сюда попала?» Но это происходит каждый турнир. Они всегда играют на высоких стадиях турниров, и это потому, что они просто играют дисциплинированно.
Я думаю, что все в стране точно знают, как они играют. У них есть своя индивидуальность. Теперь вы смотрите и внезапно думаете: «Ух ты, это же (Микко) Рантанен, а это (Александр) Барков, а это (Себастьян) Ахо, а это (Артури) Лехконен». Вы просто перечисляете парней, которые либо выигрывали Кубок Стэнли, либо были теми, кто привёл свои команды к победе в плей-офф. И потом, у них всегда была хорошая игра вратаря, всегда», — цитирует Купера пресс-служба НХЛ.
Матч между Канадой и Финляндией состоится 17 февраля, начало в 21:00 мск.