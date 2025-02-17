Нападающий минского «Динамо» Диллон Дюбе внесён в список травмированных, сообщает пресс-служба белорусского клуба.

26-летний канадский нападающий получил повреждение в одном из матчей регулярного чемпионата. В текущем сезоне Диллон провёл 36 игр, в которых набрал 11 очков — забросил четыре шайбы и отдал семь результативных передач.

В конце декабря минское «Динамо» переподписало контракт с Дюбе. Для него это первый сезон в минской команде. Ранее Дюбе провёл шесть сезонов в «Калгари» (НХЛ) и не играл ни в одном другом клубе КХЛ. Минское «Динамо» после 53 матчей занимает седьмое место в таблице Западной конференции КХЛ.