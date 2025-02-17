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Игрок Ночной хоккейной лиги погиб в ДТП

Игрок Ночной хоккейной лиги погиб в ДТП
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Игрок Ночной хоккейной лиги Никита Котлов погиб в ДТП, сообщает «РИА Новости Спорт». Хоккеист выступал за удмуртскую «Энергию».

28-летний Никита пережил клиническую смерть, врачам удалось реанимировать спортсмена, но затем его сердце остановилось. Вместе с Котловым в ДТП попали ещё два хоккеиста, они находятся в реанимации.

Ночная хоккейная лига создана в 2011 году по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина и прославленных хоккеистов с целью развития и популяризации массового любительского хоккея, пропаганды здорового образа жизни и создания условий для организации спортивного досуга населения. В этом сезоне, уже 13-м по счёту, было обновлено сразу несколько рекордов — в том числе по числу команд и хоккеистов (более 25 000 участников из 81 региона).

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Новости. Хоккей
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