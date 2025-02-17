КХЛ определила лучших игроков 23-й недели сезона-2024/2025

Комиссия по определению лучших хоккеистов назвала лауреатов 23-й недели Фонбет Чемпионата КХЛ в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём признан Сергей Иванов («Сочи»), одержавший две победы в двух матчах с коэффициентом надёжности 0,98 и процентом отражённых бросков 96,77%.

Лучшим защитником признан Дамир Шарипзянов («Авангард»), набравший 4 (1+3) очка в трёх матчах с показателем полезности «+5».

Лучшим нападающим признан Константин Окулов («Авангард»), набравший 7 (3+4) очков в трёх матчах с показателем полезности «+7».

Лучшим новичком впервые в карьере признан Матвей Короткий (СКА), набравший 3 (2+1) очка в двух матчах с показателем полезности «+4».