«Амур» проиграл «Трактору» и потерял шансы на выход в плей-офф КХЛ

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Трактором». Встреча завершилась победой челябинцев со счётом 5:2.

К 29-й минуте матча «Трактор» повёл со счётом 3:0 — голами отметились нападающие Виталий Кравцов, Чарльз Робинсон и Семён Дер-Аргучинцев. Хозяевам площадки удалось сократить отставание в счёте до минимума к 49-й минуте матча благодаря голам Артура Гиздатуллина и Девина Броссо. В концовке матча два подряд гола «Трактора» перечеркнули надежды «Амура» сравнять счёт — отличились Артём Блажиевский и Андрей Светлаков.

После этого поражения «Амур» потерял даже теоретические шансы на выход в плей-офф в текущем сезоне. Хабаровский клуб за 12 матчей до конца регулярного чемпионата отстаёт на 25 очков от идущего на восьмом месте Восточной конференции «Адмирала».

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