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Амур — Трактор, результат матча 17 февраля, счет 2:5, КХЛ 2024-2025

«Амур» проиграл «Трактору» и потерял шансы на выход в плей-офф КХЛ
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В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Трактором». Встреча завершилась победой челябинцев со счётом 5:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2025, понедельник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 5
Трактор
Челябинск
0:1 Кравцов – 07:07 (5x5)     0:2 Робинсон (Глотов, Телегин) – 16:01 (5x5)     0:3 Дер-Аргучинцев (Ткачёв, Сафин) – 28:01 (5x5)     1:3 Гиздатуллин (Слепец, Гуркин) – 33:35 (5x5)     2:3 Броссо (Барулин, Коротких) – 48:54 (5x3)     2:4 Блажиевский (Кадейкин) – 53:47 (5x5)     2:5 Светлаков (Горюнов-Рольгизер, Дэй) – 54:12 (5x5)    

К 29-й минуте матча «Трактор» повёл со счётом 3:0 — голами отметились нападающие Виталий Кравцов, Чарльз Робинсон и Семён Дер-Аргучинцев. Хозяевам площадки удалось сократить отставание в счёте до минимума к 49-й минуте матча благодаря голам Артура Гиздатуллина и Девина Броссо. В концовке матча два подряд гола «Трактора» перечеркнули надежды «Амура» сравнять счёт — отличились Артём Блажиевский и Андрей Светлаков.

После этого поражения «Амур» потерял даже теоретические шансы на выход в плей-офф в текущем сезоне. Хабаровский клуб за 12 матчей до конца регулярного чемпионата отстаёт на 25 очков от идущего на восьмом месте Восточной конференции «Адмирала».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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