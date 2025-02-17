Сделка по продаже арены Романа Ротенберга и Геннадия Тимченко в Финляндии завершена

Сделка по продаже арены Романа Ротенберга и Геннадия Тимченко в Финляндии завершена, сообщает Helsingin Sanomat. Покупателем является инвестиционная компания Trevian. Осуществление сделки требовало разрешения на уровне ЕС и одобрения финских властей.

По словам инвесторов, которые приобрели арену, открытие «Хартвалл-Арены» запланировано на апрель-май. Арена не функционировала около трёх лет.

В ноябре 2024 года Роман Ротенберг подтвердил продажу «Хартвалл-Арены», заявив, что это был «жест доброй воли». Ранее стадион использовался в качестве домашней арены финского клуба «Йокерит», выступавшего в КХЛ.