Барабанов: вернулся в КХЛ, потому что тут играешь на команду, а в НХЛ за контракт

Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов заявил, что любит играть в командный хоккей и предпочитает победы и кубки личной статистике. Форвард вернулся из НХЛ в межсезонье, где несколько лет выступал за «Торонто» и «Сан-Хосе».

«Я всегда был игроком, который борется, играет на партнёра, на команду. Мне интересно играть именно в командный хоккей. Может, это не сразу ко мне пришло, но уже лет с 24-25 я понял, что в этом суть игры. Это командный вид спорта. Люблю, когда каждый бьётся друг за друга, а не на своё «я», свои очки, голы и какие-то бонусы. Командная игра редко встречается на самом деле, но когда появляется – это кайф, реально кайф. Вот ради этого я вернулся домой – в Россию. Потому что там, за океаном, такого вообще не было близко. В НХЛ каждый играл на свой контракт.

Мне важнее командное, честно. Я лучше выиграю Кубок, нежели заработаю какие-то личные бонусы. Деньги я и так зарабатываю хорошие, а от командной победы всем будет хорошо. Это то, что нас будет объединять всю жизнь, – эмоции, воспоминания от побед. Оглядываясь назад, я понимаю, что именно большие победы остаются в памяти, а не какие-то забитые шайбы, передачи или личные бонусы!» – цитирует Барабанова «ТИ-Спорт».

В текущем сезоне нападающий провёл 54 матча, в которых отметился 47 (19+28) набранными очками.