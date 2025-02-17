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Защитник «Локомотива»: всегда с «Салаватом Юлаевым» довольно-таки близкие матчи

Защитник «Локомотива»: всегда с «Салаватом Юлаевым» довольно-таки близкие матчи
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Защитник ярославского «Локомотива» Никита Черепанов прокомментировал поражение в матче с уфимским «Салаватом Юлаевым» (2:3 ОТ) и заявил, что эта встреча была похожа на игру плей-офф.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 февраля 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
ОТ
Локомотив
Ярославль
1:0 Науменков (Хмелевски, Ян) – 00:35 (5x5)     1:1 Черепанов (Фрейз, Гернат) – 20:57 (5x5)     1:2 Елесин (Алексеев, Кирьянов) – 27:42 (5x5)     2:2 Комаров (Варлов, Ефремов) – 35:35 (5x5)     3:2 Уилсон (Хмелевски, Науменков) – 60:58 (3x3)    

– В целом достаточно близкая к плей-офф игра. Много борьбы, хороший накал, послевкусие горечи, что проиграли. Всегда с Уфой довольно-таки близкие матчи. Я бы не сказал, что каждый похож друг на друга. Каждый матч — это отдельная история.

– Сегодня удалось вашей команде закрыть Джоша Ливо — лучшего бомбардира КХЛ. Были какие-то указания, чтобы против него как-нибудь индивидуально действовать?
– Да нет, все прекрасно понимают, что человек забил больше сорока голов не просто так, поэтому ничего сверхъестественного, просто банальная концентрация и делать правильные вещи, — цитирует Черепанова «Молодёжная газета».

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