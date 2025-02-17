Защитник «Локомотива»: всегда с «Салаватом Юлаевым» довольно-таки близкие матчи

Защитник ярославского «Локомотива» Никита Черепанов прокомментировал поражение в матче с уфимским «Салаватом Юлаевым» (2:3 ОТ) и заявил, что эта встреча была похожа на игру плей-офф.

– В целом достаточно близкая к плей-офф игра. Много борьбы, хороший накал, послевкусие горечи, что проиграли. Всегда с Уфой довольно-таки близкие матчи. Я бы не сказал, что каждый похож друг на друга. Каждый матч — это отдельная история.

– Сегодня удалось вашей команде закрыть Джоша Ливо — лучшего бомбардира КХЛ. Были какие-то указания, чтобы против него как-нибудь индивидуально действовать?

– Да нет, все прекрасно понимают, что человек забил больше сорока голов не просто так, поэтому ничего сверхъестественного, просто банальная концентрация и делать правильные вещи, — цитирует Черепанова «Молодёжная газета».