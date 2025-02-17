Кит Ткачук оценил драку своих сыновей на первых секундах матча США — Канада

Бывший нападающий клубов НХЛ и сборной США Кит Ткачук прокомментировал драку своих сыновей Мэттью и Брэди на старте матча с Канадой на Турнире четырёх наций.

«Во-первых, это было невероятно, арена была наэлектризована, и я понятия не имел, что они собираются это сделать. Они договорились между собой, и я понял это, когда увидел стартовое вбрасывание.

Они любят свою страну, и это первый раз, когда они играют вместе. Они знали масштаб этой игры. Это была не выставочная игра, это была настоящая рубка. И я горжусь ими. Для них команда всегда на первом месте. Это было здорово для зрителей, это было здорово для игры, и это было здорово для США», — цитирует Ткачука пресс-служба НХЛ.

Кит Ткачук играл за сборную США на Кубке мира по хоккею 1996 года. Через 20 секунд после начала матча против Канады он также подрался с Клодом Лемье, а его товарищ по команде Билл Герин сразился с Кейтом Примо. Американцы выиграли со счётом 5:3 и стали победителем турнира.