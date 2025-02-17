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«Это больная тема». Барабанов ответил на вопрос, почему не вернулся в СКА в межсезонье

«Это больная тема». Барабанов ответил на вопрос, почему не вернулся в СКА в межсезонье
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Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов заявил, что Олег Знарок не давал ему игрового времени при игре в большинстве в СКА, а Илья Воробьёв сумел раскрыть атакующий потенциал форварда.

«По-моему, Олег Валерьевич Знарок говорил про меня: «Он не бомбардир». Но дайте мне шанс! Если я не терялся в формате «5 на 5», то, наверно, я мог играть в большинстве, тем более я всегда был полезен. Но когда тебе дают время 12-13 минут… Потом был сезон, когда Илья Воробьёв к нам пришёл, и он мне доверился. Первый раз, когда я весь сезон в большинстве, я набрал сразу 46 очков.

— Почему не вернулся в СКА в это межсезонье?
— Хороший вопрос. Не знаю, для меня это немножко тяжёлая тема, так скажем. Ну, вышло как вышло, не буду это комментировать! – цитирует Барабанова «ТИ-Спорт».

Барабанов является воспитанником санкт-петербургского хоккея. Форвард начинал карьеру в КХЛ в 2013 году в составе СКА, за который выступал до 2020 года. В 2015 году в составе СКА стал обладателем Кубка Гагарина, а также серебряным призёром МХЛ.

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