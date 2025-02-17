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«Сибирь» заменила вратаря после проигранного со счётом 0:3 периода «Автомобилисту»

«Сибирь» заменила вратаря после проигранного со счётом 0:3 периода «Автомобилисту»
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В Новосибирске проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимает екатеринбургский «Автомобилист». Хозяева после первого периода, проигранного со счётом 0:3, заменили вратаря.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2025, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
0 : 5
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Кизимов (Хрипунов, Ишимников) – 13:20 (5x5)     0:2 Трямкин (Эберт, Бывальцев) – 16:44 (5x5)     0:3 Мэйсек (Да Коста, Голышев) – 19:39 (5x5)     0:4 Шаров – 46:58 (5x5)     0:5 Шаров (Воробьёв, Кашников) – 57:36 (5x5)    

Во втором периоде место в воротах «Сибири» занял Антон Красоткин, сменивший в рамке Дениса Костина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Красоткин в этом сезоне провёл 23 матча в чемпионате КХЛ – 2024/2025. Его коэффициент надёжности — 3,07. На счету Костина 36 встреч (коэффициент надёжности — 2,14).

«Сибирь» в данный момент занимает седьмое место в Восточной конференции, набрав 57 очков. «Автомобилист» — на третьей строчке Востока с 73 очками в активе.

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