«Сибирь» заменила вратаря после проигранного со счётом 0:3 периода «Автомобилисту»

В Новосибирске проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимает екатеринбургский «Автомобилист». Хозяева после первого периода, проигранного со счётом 0:3, заменили вратаря.
Во втором периоде место в воротах «Сибири» занял Антон Красоткин, сменивший в рамке Дениса Костина.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Красоткин в этом сезоне провёл 23 матча в чемпионате КХЛ – 2024/2025. Его коэффициент надёжности — 3,07. На счету Костина 36 встреч (коэффициент надёжности — 2,14).
«Сибирь» в данный момент занимает седьмое место в Восточной конференции, набрав 57 очков. «Автомобилист» — на третьей строчке Востока с 73 очками в активе.
- 17 февраля 2025
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