Агент Овечкина рассказал, как капитан «Вашингтона» перенёс уход Орлова и Кузнецова

Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в России, рассказал, как форвард переносил уход соотечественников из его клуба.

— Переживал ли Александр, когда россияне уходили из «Вашингтона»? Сначала Орлов, потом — Кузнецов.

— Конечно. Они дружили и дружат, продолжают общаться. Поэтому это всегда печально, но это часть бизнеса, к сожалению. Ты не можешь всё время играть со своими друзьями в команде (смеётся). Составы меняются, ничего не поделаешь, — приводит слова Чистякова команда Овечкина в телеграм-канале.

Защитник Дмитрий Орлов покинул «Вашингтон» по ходу сезона-2022/2023. В следующем сезоне нападающий Евгений Кузнецов перешёл в «Каролину Харрикейнз», откуда по окончании сезона отправился в КХЛ.