Финляндия — Канада: текстовая онлайн-трансляция матча Турнира четырёх наций

17 февраля состоится предпоследний матч групповой стадии Турнира четырёх наций. В Бостоне на «Ти-Ди Гарден» пройдёт игра турнира между сборными Канады и Финляндии.

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций 17 февраля 2025, понедельник. 21:00 МСК Финляндия Не начался Канада Кто победит в основное время? П1 X П2

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Финляндия — Канада, которая начнётся в 21:00 мск.

Турнир четырёх наций — первое состязание национальных команд в их сильнейших составах с Кубка мира — 2016. Те короткие соревнования выиграла сборная Канады. Всего во время турнира пройдёт семь матчей — соперники по разу встретятся друг с другом, и две лучшие команды по итогам этих игр сойдутся в финале. В турнире участвуют четыре сборные — Канады, Швеции, Финляндии и США.