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Финляндия — Канада: текстовая онлайн-трансляция матча Турнира четырёх наций

Финляндия — Канада: текстовая онлайн-трансляция матча Турнира четырёх наций
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17 февраля состоится предпоследний матч групповой стадии Турнира четырёх наций. В Бостоне на «Ти-Ди Гарден» пройдёт игра турнира между сборными Канады и Финляндии.

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций
17 февраля 2025, понедельник. 21:00 МСК
Финляндия
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Финляндия — Канада, которая начнётся в 21:00 мск.

Турнир четырёх наций — первое состязание национальных команд в их сильнейших составах с Кубка мира — 2016. Те короткие соревнования выиграла сборная Канады. Всего во время турнира пройдёт семь матчей — соперники по разу встретятся друг с другом, и две лучшие команды по итогам этих игр сойдутся в финале. В турнире участвуют четыре сборные — Канады, Швеции, Финляндии и США.

Турнирная таблица Турнира четырёх наций
Календарь Турнира четырёх наций
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