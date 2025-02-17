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США — Швеция: текстовая онлайн-трансляция матча Турнира четырёх наций

США — Швеция: текстовая онлайн-трансляция матча Турнира четырёх наций
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В ночь на 18 февраля пройдёт заключительный матч на Турнире четырёх наций. В Бостоне на «Ти-Ди Гарден» состоится игра между сборными США и Швеции.

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций
18 февраля 2025, вторник. 04:00 МСК
США
Не начался
Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча США — Швеция, которая начнётся 18 февраля в 4:00 мск.

Турнир четырёх наций — первое состязание национальных команд в их сильнейших составах с Кубка мира — 2016. Те короткие соревнования выиграла сборная Канады. Всего во время турнира пройдёт семь матчей — соперники по разу встретятся друг с другом, и две лучшие команды по итогам этих игр сойдутся в финале. В турнире участвуют четыре сборные — Канады, Швеции, Финляндии и США.

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