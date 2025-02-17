«Пожелаю, чтобы он обходился без травм». Александр Овечкин поддержал Евгения Кузнецова

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказал слова поддержки своему бывшему одноклубнику Евгению Кузнецову.

«Самое главное, чего ему пожелаю — это здоровье. Чтобы Кузя обходился без травм. Он всегда знает, что я ему желаю и говорю. Он — молодец. Только вперёд!» — приводит слова Овечкина «Матч ТВ».

Форвард Евгений Кузнецов провёл вместе с Овечкиным в «Вашингтоне» 10 сезонов (2013/2014 — 2023/2024). В 2018 году оба российских хоккеиста стали обладателями Кубка Стэнли. В этом сезоне 36-летний Кузнецов провёл 36 матчей за СКА (Санкт-Петербрг) в чемпионате КХЛ и набрал 33 (10+23) очка.