Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сибирь — Автомобилист, результат матча 17 февраля, счет 0:5, КХЛ 2024-2025

«Автомобилист» разгромил «Сибирь» в гостях и оформил выход в плей-офф КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

В Новосибирске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимала екатеринбургский «Автомобилист». Игра закончилась победой гостей с разгромным счётом 5:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2025, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
0 : 5
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Кизимов (Хрипунов, Ишимников) – 13:20 (5x5)     0:2 Трямкин (Эберт, Бывальцев) – 16:44 (5x5)     0:3 Мэйсек (Да Коста, Голышев) – 19:39 (5x5)     0:4 Шаров – 46:58 (5x5)     0:5 Шаров (Воробьёв, Кашников) – 57:36 (5x5)    

В первом периоде свердловчане забросили три безответные шайбы в ворота хозяев. Отличились Семён Кизимов, Никита Трямкин и Брукс Мэйсек. В начале второго периода «Сибирь» заменила вратаря. Вместо Дениса Костина вышел Антон Красоткин, оставивший ворота на замке во второй двадцатиминутке. В заключительном отрезке матча экс-игрок новосибирского клуба нападающий Александр Шаров забросил две шайбы своей бывшей команде, довершив разгром «Сибири».

После этой победы «Автомобилист» набрал 75 очков в турнирной таблице Восточной конференции и обеспечил себе место в плей-офф. «Сибирь» с 58 очками находится на седьмой строчке Востока.

Турнирная таблица КХЛ
Календарь КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android