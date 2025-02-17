Главный тренер «Автомобилиста» прокомментировал разгромную победу над «Сибирью»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о крупной гостевой победе над «Сибирью» (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ – 2024/2025.

«Очень приятно приезжать в Новосибирск, хорошая атмосфера, болельщики. Здорово начали первый период, во втором нахватали удалений, игра перевернулась. Бригады хорошо сыграли, Аликин. Понимали, что тяжёлый матч будет, неуступчивый соперник, который набирал очки 12 игр подряд. У нас игра после поездки на Дальний Восток, переживали за физическое состояние ребят. Поздравляем наших болельщиков с тяжёлой трудовой победой», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

После этой победы «Автомобилист» набрал 75 очков в турнирной таблице Восточной конференции и обеспечил себе место в плей-офф. «Сибирь» с 58 очками находится на седьмой строчке Востока.