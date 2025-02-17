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Главный тренер «Автомобилиста» прокомментировал разгромную победу над «Сибирью»

Главный тренер «Автомобилиста» прокомментировал разгромную победу над «Сибирью»
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о крупной гостевой победе над «Сибирью» (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ – 2024/2025.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2025, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
0 : 5
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Кизимов (Хрипунов, Ишимников) – 13:20 (5x5)     0:2 Трямкин (Эберт, Бывальцев) – 16:44 (5x5)     0:3 Мэйсек (Да Коста, Голышев) – 19:39 (5x5)     0:4 Шаров – 46:58 (5x5)     0:5 Шаров (Воробьёв, Кашников) – 57:36 (5x5)    

«Очень приятно приезжать в Новосибирск, хорошая атмосфера, болельщики. Здорово начали первый период, во втором нахватали удалений, игра перевернулась. Бригады хорошо сыграли, Аликин. Понимали, что тяжёлый матч будет, неуступчивый соперник, который набирал очки 12 игр подряд. У нас игра после поездки на Дальний Восток, переживали за физическое состояние ребят. Поздравляем наших болельщиков с тяжёлой трудовой победой», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

После этой победы «Автомобилист» набрал 75 очков в турнирной таблице Восточной конференции и обеспечил себе место в плей-офф. «Сибирь» с 58 очками находится на седьмой строчке Востока.

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