Овечкин — о травмах: если скажу, что не надо соперника бить в голову, то это будет смешно

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос о травмах, связанных с сотрясением мозга.

«Тут тяжело всё подвести под одну систему. Это же хоккей, контактный вид спорта. Если я скажу, что не надо соперника бить в голову, то это будет смешно», — приводит слова хоккеиста «Матч ТВ».

39‑летний Овечкин в сезоне-2024/2025 набрал 43 (26+17) очка в 39 матчах за «Вашингтон». Российскому форварду осталось 16 голов, чтобы обогнать Уэйна Гретцки (894) и стать рекордсменом по количеству шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин выступает за «Кэпиталз» с 2005 года. В сезоне‑2017/2018 столичная команда завоевала Кубок Стэнли, а россиянин получил «Конн Смайт Трофи» как самый ценный игрок плей‑офф.