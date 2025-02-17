Заварухин рассказал, зачем выпустил в первой смене четырёх экс-игроков «Сибири»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал выход на лёд в первой смене матча с «Сибирью» (5:0) четырёх бывших хоккеистов новосибирского клуба.

— Вы выпустили игроков, которые играли в Новосибирске, в первой же смене. Расскажите об этой задумке?

— Я выпускаю ребят, которые играли в городе, где мы проводим матч, в стартовом составе всегда. Для них это эмоционально, помогает им, вспоминают те года, которые они провели. Больше они вместе играли.

— Ожидали больше эмоций от Никиты Шашкова?

— Я видел, как он перегорел немножко. Много лет отдал клубу, я ещё с ним в МХЛ работал. Немного вязли ноги у него, но здорово сыграл в меньшинстве, самоотверженно, имел шанс забить, но не получилось, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Экс-форвард «Сибири» Александр Шаров отметился двумя заброшенными шайбами во встрече с бывшим клубом.

После этой победы «Автомобилист» набрал 75 очков в турнирной таблице Восточной конференции и обеспечил себе место в плей-офф. «Сибирь» с 58 очками находится на седьмой строчке Востока.