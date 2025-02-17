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Заварухин рассказал, зачем выпустил в первой смене четырёх экс-игроков «Сибири»

Заварухин рассказал, зачем выпустил в первой смене четырёх экс-игроков «Сибири»
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал выход на лёд в первой смене матча с «Сибирью» (5:0) четырёх бывших хоккеистов новосибирского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2025, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
0 : 5
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Кизимов (Хрипунов, Ишимников) – 13:20 (5x5)     0:2 Трямкин (Эберт, Бывальцев) – 16:44 (5x5)     0:3 Мэйсек (Да Коста, Голышев) – 19:39 (5x5)     0:4 Шаров – 46:58 (5x5)     0:5 Шаров (Воробьёв, Кашников) – 57:36 (5x5)    

— Вы выпустили игроков, которые играли в Новосибирске, в первой же смене. Расскажите об этой задумке?
— Я выпускаю ребят, которые играли в городе, где мы проводим матч, в стартовом составе всегда. Для них это эмоционально, помогает им, вспоминают те года, которые они провели. Больше они вместе играли.

— Ожидали больше эмоций от Никиты Шашкова?
— Я видел, как он перегорел немножко. Много лет отдал клубу, я ещё с ним в МХЛ работал. Немного вязли ноги у него, но здорово сыграл в меньшинстве, самоотверженно, имел шанс забить, но не получилось, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Экс-форвард «Сибири» Александр Шаров отметился двумя заброшенными шайбами во встрече с бывшим клубом.

После этой победы «Автомобилист» набрал 75 очков в турнирной таблице Восточной конференции и обеспечил себе место в плей-офф. «Сибирь» с 58 очками находится на седьмой строчке Востока.

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