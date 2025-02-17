Епанчинцев — о поражении 0:5 от «Автомобилиста»: третий гол свалился как снег на голову

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал разгромное поражение своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (0:5).
«К сожалению, опять первые два гола пропустили с бросков и подставлений от синей линии. Третий гол свалился нам как снег на голову. Тем не менее во втором периоде были моменты, когда полезли на ворота, начали зарабатывать удаления. Игра в неравных составах не сработала – здорово оборонялся соперник и вратарь. Наверное, забей мы гол, был бы шанс. В третьем периоде соперник здорово сыграл по счёту, попытки были, но не более того», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
В данный момент «Сибирь» с 58 очками находится на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» набрал 75 очков на Востоке и обеспечил себе место в плей-офф.
- 17 февраля 2025
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