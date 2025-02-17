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Епанчинцев — о поражении 0:5 от «Автомобилиста»: третий гол свалился как снег на голову

Епанчинцев — о поражении 0:5 от «Автомобилиста»: третий гол свалился как снег на голову
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал разгромное поражение своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (0:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2025, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
0 : 5
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Кизимов (Хрипунов, Ишимников) – 13:20 (5x5)     0:2 Трямкин (Эберт, Бывальцев) – 16:44 (5x5)     0:3 Мэйсек (Да Коста, Голышев) – 19:39 (5x5)     0:4 Шаров – 46:58 (5x5)     0:5 Шаров (Воробьёв, Кашников) – 57:36 (5x5)    

«К сожалению, опять первые два гола пропустили с бросков и подставлений от синей линии. Третий гол свалился нам как снег на голову. Тем не менее во втором периоде были моменты, когда полезли на ворота, начали зарабатывать удаления. Игра в неравных составах не сработала – здорово оборонялся соперник и вратарь. Наверное, забей мы гол, был бы шанс. В третьем периоде соперник здорово сыграл по счёту, попытки были, но не более того», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В данный момент «Сибирь» с 58 очками находится на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» набрал 75 очков на Востоке и обеспечил себе место в плей-офф.

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