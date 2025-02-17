Главный тренер «Сибири» рассказал, почему Бек досрочно закончил матч с «Автомобилистом»
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев рассказал о состоянии нападающего Тейлора Бека, досрочно закончившего матч регулярного чемпионата КХЛ-2024/2025 с екатеринбургским «Автомобилистом» (0:5).
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2025, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
0 : 5
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Кизимов (Хрипунов, Ишимников) – 13:20 (5x5) 0:2 Трямкин (Эберт, Бывальцев) – 16:44 (5x5) 0:3 Мэйсек (Да Коста, Голышев) – 19:39 (5x5) 0:4 Шаров – 46:58 (5x5) 0:5 Шаров (Воробьёв, Кашников) – 57:36 (5x5)
— Бек покинул площадку раньше остальных, что случилось?
— Там ничего страшного, поддёрнул немного ногу. Не стали его заигрывать его уже в тех моментах, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
33-летний Бек провёл в этом сезоне 46 матчей за «Сибирь» и набрал 44 (14+30) очка.
В данный момент «Сибирь» с 58 очками находится на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» набрал 75 очков на Востоке и обеспечил себе место в плей-офф.
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