Главный тренер «Сибири» рассказал, почему Бек досрочно закончил матч с «Автомобилистом»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев рассказал о состоянии нападающего Тейлора Бека, досрочно закончившего матч регулярного чемпионата КХЛ-2024/2025 с екатеринбургским «Автомобилистом» (0:5).

— Бек покинул площадку раньше остальных, что случилось?

— Там ничего страшного, поддёрнул немного ногу. Не стали его заигрывать его уже в тех моментах, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

33-летний Бек провёл в этом сезоне 46 матчей за «Сибирь» и набрал 44 (14+30) очка.

В данный момент «Сибирь» с 58 очками находится на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» набрал 75 очков на Востоке и обеспечил себе место в плей-офф.