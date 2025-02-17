«Главное, чтобы мы были заряжены». Главный тренер «Динамо» — перед дерби со «Спартаком»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов ответил на несколько вопросов перед дерби со «Спартаком» в регулярном чемпионате КХЛ – 2024/2025, которое состоится сегодня, 17 февраля.

— В играх со «Спартаком» сложилась такая традиция, что побеждает домашняя команда. Что думаете по этому поводу?

— Надо менять традиции, если так.

— Вас впечатлил прошлый матч «Спартака», где произошёл камбэк с 0:4?

— Тяжело сказать, впечатлил или нет, но думаю, что зрителям игра понравилась, но не думаю, что тренерам команд понравилась. Игра на игру не приходится, не будем уже те игры вспоминать, мы её даже не разбирали. Будем отталкиваться от нашей игры, которая была накануне.

— Задаётесь ли вы вопросом, опустошён эмоционально ваш соперник или, напротив, заряжен перед сегодняшним матчем?

— Вообще не задаёмся такими вопросами. Я уже говорил, что мы отталкиваемся от себя. Главное, чтобы мы были заряжены, — приводит слова Кудашова пресс-служба ХК «Динамо».

В данный момент «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице КХЛ, набрав 72 очка. «Спартак» отстаёт от бело-голубых на два очка.