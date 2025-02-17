Вратарь «Северстали» Шостак толкнул игрока СКА и получил штраф за грубость

Голкипер «Северстали» Константин Шостак получил две минуты штрафа в матче со СКА (Санкт-Петербург) в рамках регулярного чемпионата КХЛ – 2024/2025. В одном из игровых эпизодов в первом периоде встречи он толкнул нападающего петербуржцев Захара Бардакова, находившегося за воротами череповчан.

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Идёт второй период матча «Северсталь» — СКА. На момент выхода новости счёт 2:1 в пользу череповецкой команды.

30-летний Шостак провёл в этом сезоне 30 встреч за «Северсталь» с коэффициентом надёжности 3,02.

Перед матчем на счету обеих команд было по 69 очков, при этом «Северсталь» провела на две игры меньше СКА.