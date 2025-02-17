Вратарь «Северстали» Шостак толкнул игрока СКА и получил штраф за грубость
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Голкипер «Северстали» Константин Шостак получил две минуты штрафа в матче со СКА (Санкт-Петербург) в рамках регулярного чемпионата КХЛ – 2024/2025. В одном из игровых эпизодов в первом периоде встречи он толкнул нападающего петербуржцев Захара Бардакова, находившегося за воротами череповчан.
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
3-й период
3 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Кузьмин (Дедунов, Юдин) – 08:49 (5x5) 1:1 Котляревский – 14:06 (5x5) 2:1 Лишка (Абросимов, Давыдов) – 22:00 (5x5) 2:2 Хайруллин (Короткий, Демидов) – 30:57 (5x4) 2:3 Кузнецов (Никишин, Кузьмин) – 39:34 (5x4) 2:4 Короткий (Воробьёв, Демидов) – 50:24 (5x4) 3:4 Калдис (Лишка, Абросимов) – 51:43 (5x5)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Идёт второй период матча «Северсталь» — СКА. На момент выхода новости счёт 2:1 в пользу череповецкой команды.
30-летний Шостак провёл в этом сезоне 30 встреч за «Северсталь» с коэффициентом надёжности 3,02.
Перед матчем на счету обеих команд было по 69 очков, при этом «Северсталь» провела на две игры меньше СКА.
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