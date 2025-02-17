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Магнитогорский «Металлург» одержал волевую победу над «Барысом» в чемпионате КХЛ

Магнитогорский «Металлург» одержал волевую победу над «Барысом» в чемпионате КХЛ
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В Астане закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2025, понедельник. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Рахманов – 14:54 (5x5)     1:1 Маклюков (Джозефс, Рендулич) – 26:59 (5x5)     1:2 Козлов (Силантьев, Коробкин) – 34:54 (5x5)     1:3 Зернов (Силантьев, Паливко) – 45:51 (5x5)    

Хозяева открыли счёт, забросив единственную шайбу в первом периоде. Отличился Михаил Рахманов. Во второй двадцатиминутке усилиями защитника Алексея Маклюкова и нападающего Андрея Козлова магнитогорцы вышли вперёд. В заключительном отрезке матча Денис Зернов поставил победную точку для «Металлурга».

После этой победы в активе «Металлурга» стало 70 очков. команда занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» с 29 очками — последний на Востоке.

Турнирная таблица чемпионата КХЛ
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