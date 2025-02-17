Магнитогорский «Металлург» одержал волевую победу над «Барысом» в чемпионате КХЛ

В Астане закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Хозяева открыли счёт, забросив единственную шайбу в первом периоде. Отличился Михаил Рахманов. Во второй двадцатиминутке усилиями защитника Алексея Маклюкова и нападающего Андрея Козлова магнитогорцы вышли вперёд. В заключительном отрезке матча Денис Зернов поставил победную точку для «Металлурга».

После этой победы в активе «Металлурга» стало 70 очков. команда занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» с 29 очками — последний на Востоке.