«Авангард» достиг соглашения о новом пятилетнем контракте с капитаном команды Шарипзяновым

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов в скором времени подпишет пятилетний контракт с командой. Об этом сообщает пресс-служба омского клуба в телеграм-канале.

«На протяжении нескольких сезонов Дамир ведёт команду вперёд, демонстрируя высочайший уровень игры как во время матчей, так и вне ледовой арены. Его самоотдача и преданность делу служат ярким примером для всей команды.

Такие игроки, как Дамир, являются движущей силой клуба, и именно поэтому мы рады сообщить, что достигли соглашения с нашим капитаном о продлении сотрудничества. Новый пятилетний контракт будет подписан, закрепив наше партнёрство на долгосрочную перспективу. Официальное подписание состоится сразу после завершения всех формальностей и юридического оформления документов», — сказано в заявлении.

Текущий контракт 29-летнего хоккеиста истекает в конце сезона-2025/2026. Шарипзянов играет за «Авангард» с мая 2020 года, завоевав с командой Кубок Гагарина. В 56 матчах нынешнего сезона на счету защитника 43 (11+32) очка.