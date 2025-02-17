«Постараюсь ещё». 19-летний Ишимников — о первом балле в КХЛ за результативность

Защитник екатеринбургского «Автомобилиста» Никита Ишимников поделился впечатлениями от своего первого балла за результативность в КХЛ. Сегодня, 17 февраля, в выездном матче КХЛ-2024/2025 с «Сибирью» (5:0) он сделал ассист в моменте с первой заброшенной шайбой екатеринбуржцев.

— Прими поздравления с первым набранным баллом в КХЛ. Серьёзное событие?

— Спасибо! Так, по большей части, конечно, повезло, но всё равно приятно.

— Разве это везение? Ты ведь хорошо сыграл в том эпизоде, отправив шайбу к воротам, после чего ребята доработали момент.

— Ну, таких моментов много, а в целом вот то, что ребята доработали, это и привело к голу.

— Рад?

— Конечно, я очень рад, что удалось набрать первый балл в КХЛ, но постараюсь ещё.

— Что можешь в целом сказать по игре?

— Да игра хорошая, приятная. В целом всегда приятно играть в Новосибирске. Играл здесь второй раз – трибуны полные, арена классная. Игра так же понравилась, как и в прошлый раз. Хотелось бы сыграть больше, но всё равно рад, что вышел на лёд.

— Ты присоединился к команде буквально перед этой игрой. Получается, тебя вызвали конкретно на этот матч?

— Да, когда мне сказали, что после своей игры за «Горняк» еду на выезд в первую команду, я сразу же предположил, что буду играть, так как предыдущий матч с «Сибирью», как мне показалось, сыграл хорошо. Так что я готовился ещё заранее – до того, как мне сообщили, что буду в составе.

— Можем ли мы сказать, что «Сибирь» – удобная для тебя команда?

— Так я говорить не буду, но две из двух игр с ней прошли хорошо.

— Когда ждать от тебя первого гола в КХЛ?

— Стараться буду каждый матч, когда выхожу на лёд, а когда он придёт — не знаю, — приводит слова хоккеиста пресс-служба «Автомобилиста».

19-летний Ишимников в этом сезоне провёл 20 встреч за екатеринбургский клуб в чемпионате КХЛ.