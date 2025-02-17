Евгений Кузнецов отметился голом за СКА впервые с конца ноября

В Череповце проходит матч регулярного чемпионата КХЛ – 2024/2025, в котором местная «Северсталь» принимает СКА (Санкт-Петербург). Во втором периоде форвард гостей Евгений Кузнецов забросил шайбу, отличившись впервые с конца ноября прошлого года.

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После второго периода клуб из Санкт-Петербурга ведёт во встрече с «Северсталью» со счётом 3:2.

32-летний Кузнецов последний раз забивал в КХЛ 30 ноября в выездном матче с хабаровским «Амуром» (7:5). В конце декабря он получил травму, из-за которой пропустил полтора месяца. Всего в этом сезоне форвард провёл 36 игр и набрал 33 (10+23) очка.