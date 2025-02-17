Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Евгений Кузнецов отметился голом за СКА впервые с конца ноября

Евгений Кузнецов отметился голом за СКА впервые с конца ноября
Комментарии

В Череповце проходит матч регулярного чемпионата КХЛ – 2024/2025, в котором местная «Северсталь» принимает СКА (Санкт-Петербург). Во втором периоде форвард гостей Евгений Кузнецов забросил шайбу, отличившись впервые с конца ноября прошлого года.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

После второго периода клуб из Санкт-Петербурга ведёт во встрече с «Северсталью» со счётом 3:2.

32-летний Кузнецов последний раз забивал в КХЛ 30 ноября в выездном матче с хабаровским «Амуром» (7:5). В конце декабря он получил травму, из-за которой пропустил полтора месяца. Всего в этом сезоне форвард провёл 36 игр и набрал 33 (10+23) очка.

Материалы по теме
«Пожелаю, чтобы он обходился без травм». Александр Овечкин поддержал Евгения Кузнецова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android