Защитник «Северстали» отказался драться с форвардом СКА Акользиным. Тот уже скинул краги

В Череповце проходит матч регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025, в котором местная «Северсталь» принимает СКА (Санкт-Петербург). В одном из моментов игры защитник СКА Павел Акользин столкнулся с канадским хоккеистом череповчан Марком Барберио, после чего скинул краги и вызвал канадского легионера на бой, от которого тот отказался.

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Идёт третий период встречи «Северсталь» — СКА. На момент выхода новости счёт 4:3 в пользу санкт-петербургской команды.

Перед матчем на счету обеих команд было по 69 очков, при этом «Северсталь» провела на две игры меньше команды из Санкт-Петербурга. Череповчане находятся на пятой строчке турнирной таблицы Западной конференции, петербуржцы — на шестой.