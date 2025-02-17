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Защитник «Северстали» отказался драться с форвардом СКА Акользиным. Тот уже скинул краги

Защитник «Северстали» отказался драться с форвардом СКА Акользиным. Тот уже скинул краги
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В Череповце проходит матч регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025, в котором местная «Северсталь» принимает СКА (Санкт-Петербург). В одном из моментов игры защитник СКА Павел Акользин столкнулся с канадским хоккеистом череповчан Марком Барберио, после чего скинул краги и вызвал канадского легионера на бой, от которого тот отказался.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Идёт третий период встречи «Северсталь» — СКА. На момент выхода новости счёт 4:3 в пользу санкт-петербургской команды.

Перед матчем на счету обеих команд было по 69 очков, при этом «Северсталь» провела на две игры меньше команды из Санкт-Петербурга. Череповчане находятся на пятой строчке турнирной таблицы Западной конференции, петербуржцы — на шестой.

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