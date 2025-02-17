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Северсталь — СКА, результат матча 17 февраля, счет 3:5, КХЛ 2024-2025

Дубль Евгения Кузнецова помог СКА обыграть «Северсталь» в гостевом матче КХЛ
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В Череповце завершился матч регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025, в котором местная «Северсталь» принимала СКА (Санкт-Петербург). Игра закончилась победой гостей со счётом 5:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 5
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Кузьмин (Дедунов, Юдин) – 08:49 (5x5)     1:1 Котляревский – 14:06 (5x5)     2:1 Лишка (Абросимов, Давыдов) – 22:00 (5x5)     2:2 Хайруллин (Короткий, Демидов) – 30:57 (5x4)     2:3 Кузнецов (Никишин, Кузьмин) – 39:34 (5x4)     2:4 Короткий (Воробьёв, Демидов) – 50:24 (5x4)     3:4 Калдис (Лишка, Абросимов) – 51:43 (5x5)     3:5 Кузнецов (Григоренко, Бардаков) – 59:33 (en)    

Команды обменялись заброшенными шайбами в первом периоде. Счёт открыл форвард петербуржцев Григорий Кузьмин. Хозяева ответили голом Михаила Котляревского. Во второй двадцатиминутке Адам Лишка вновь вывел хозяев вперёд, но СКА ответил двумя точными бросками в исполнении Марата Хайруллина и Евгения Кузнецова. В третьем отрезке матча Матвей Короткий упрочил преимущество СКА. Череповчане сократили разрыв до минимума и в конце встречи сняли вратаря, но Кузнецов оформил дубль, отправив шайбу в пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

После этой победы СКА набрал 71 очко и поднялся на третью строчку в Западной конференции. На счету «Северстали» 69 очков, команда занимает шестое место на Западе.

Турнирная таблица КХЛ-2024/2025
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