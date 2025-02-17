Дубль Евгения Кузнецова помог СКА обыграть «Северсталь» в гостевом матче КХЛ

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Череповце завершился матч регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025, в котором местная «Северсталь» принимала СКА (Санкт-Петербург). Игра закончилась победой гостей со счётом 5:3.

Команды обменялись заброшенными шайбами в первом периоде. Счёт открыл форвард петербуржцев Григорий Кузьмин. Хозяева ответили голом Михаила Котляревского. Во второй двадцатиминутке Адам Лишка вновь вывел хозяев вперёд, но СКА ответил двумя точными бросками в исполнении Марата Хайруллина и Евгения Кузнецова. В третьем отрезке матча Матвей Короткий упрочил преимущество СКА. Череповчане сократили разрыв до минимума и в конце встречи сняли вратаря, но Кузнецов оформил дубль, отправив шайбу в пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

После этой победы СКА набрал 71 очко и поднялся на третью строчку в Западной конференции. На счету «Северстали» 69 очков, команда занимает шестое место на Западе.