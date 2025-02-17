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Витязь — Динамо Минск, результат матча 17 февраля, счет 2:4, КХЛ 2024-2025

Минское «Динамо» обыграло «Витязь» в матче КХЛ
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В эти минуты на льду «Арены-Балашиха имени Юрия Ляпкина» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Минское «Динамо» обыграло «Витязь» со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 4
Динамо Мн
Минск
1:0 Яровой (Чивилёв, Бусыгин) – 15:23 (5x5)     1:1 Энас (Улле) – 20:32 (5x5)     1:2 Тирни (Бориков) – 33:20 (5x5)     2:2 Макеев (Бучельников, Цицюра) – 38:46 (5x4)     2:3 Горбунов (Мороз) – 39:29 (5x5)     2:4 Энас (Улле, Горбунов) – 41:35 (5x4)    

В составе команды-победителя заброшенными шайбами отметились Сэм Энас, оформивший дубль, Крис Тирни и Роман Горбунов. У «Витязя» отличились Станислав Яровой и Алексей Макеев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Витязь» проиграл восемь из последних девяти встреч. Подмосковная команда занимает 10-е место в Западной конференции, набрав в 56 матчах 47 очков.

«Динамо» чередует весь февраль победы с поражениями. У минской команды 65 очков в 54 встречах и седьмая строчка в той же конференции.

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