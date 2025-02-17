Минское «Динамо» обыграло «Витязь» в матче КХЛ

В эти минуты на льду «Арены-Балашиха имени Юрия Ляпкина» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Минское «Динамо» обыграло «Витязь» со счётом 4:2.

В составе команды-победителя заброшенными шайбами отметились Сэм Энас, оформивший дубль, Крис Тирни и Роман Горбунов. У «Витязя» отличились Станислав Яровой и Алексей Макеев.

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«Витязь» проиграл восемь из последних девяти встреч. Подмосковная команда занимает 10-е место в Западной конференции, набрав в 56 матчах 47 очков.

«Динамо» чередует весь февраль победы с поражениями. У минской команды 65 очков в 54 встречах и седьмая строчка в той же конференции.