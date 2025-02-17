«Сочи» неожиданно обыграл ЦСКА в выездном матче чемпионата КХЛ
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В Москве завершился матч регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025, в котором местный ЦСКА принимал «Сочи». Игра закончилась победой гостей со счётом 4:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2025, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
ХК Сочи
Сочи
1:0 Карнаухов (Нестеров, Охотюк) – 14:58 (5x5) 1:1 Швырёв (Сероух, Авершин) – 22:01 (5x5) 1:2 Сероух (Волков) – 37:46 (4x5) 1:3 Грэм (Авершин) – 51:53 (5x5) 1:4 Хохлачёв (Биттен) – 59:22 (en)
Хозева открыли счёт на 15-й минуте первого периода. Отличился нападающий Павел Карнаухов. Дальше забивали только сочинцы. Во второй двадцатиминутке Игорь Швырёв и Даниил Сероух вывели гостей вперёд. В заключительном отрезке заброшенными шайбами отметились Джесси Грэм и Александр Хохлачёв.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
На счету московских армейцев 70 очков, клуб опустился на пятую строчку в Западной конференции. «Сочи» замыкает турнирную таблицу Запада, имея 42 очка в активе.
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