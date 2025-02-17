«Сочи» неожиданно обыграл ЦСКА в выездном матче чемпионата КХЛ

В Москве завершился матч регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025, в котором местный ЦСКА принимал «Сочи». Игра закончилась победой гостей со счётом 4:1.

Хозева открыли счёт на 15-й минуте первого периода. Отличился нападающий Павел Карнаухов. Дальше забивали только сочинцы. Во второй двадцатиминутке Игорь Швырёв и Даниил Сероух вывели гостей вперёд. В заключительном отрезке заброшенными шайбами отметились Джесси Грэм и Александр Хохлачёв.

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На счету московских армейцев 70 очков, клуб опустился на пятую строчку в Западной конференции. «Сочи» замыкает турнирную таблицу Запада, имея 42 очка в активе.