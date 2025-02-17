Болельщики «Северстали» скандировали «СКА — позор российского хоккея»
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Во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с клубом СКА болельщики «Северстали» выкрикивали фразу: «СКА — позор российского хоккея». Момент попал в телевизионную трансляцию.
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 5
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Кузьмин (Дедунов, Юдин) – 08:49 (5x5) 1:1 Котляревский – 14:06 (5x5) 2:1 Лишка (Абросимов, Давыдов) – 22:00 (5x5) 2:2 Хайруллин (Короткий, Демидов) – 30:57 (5x4) 2:3 Кузнецов (Никишин, Кузьмин) – 39:34 (5x4) 2:4 Короткий (Воробьёв, Демидов) – 50:24 (5x4) 3:4 Калдис (Лишка, Абросимов) – 51:43 (5x5) 3:5 Кузнецов (Григоренко, Бардаков) – 59:33 (en)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Победу СКА со счётом 5:3 принёс дубль Евгения Кузнецова, который отличился впервые с ноября 2024 года. Хоккеист долгое время не выступал из-за травмы, но и без этого уходил со льда без заброшенных шайб девять матчей.
После этой победы СКА набрал 71 очко и поднялся на третью строчку в Западной конференции. На счету «Северстали» 79 очков, команда занимает шестое место на Западе.
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