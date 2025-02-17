Болельщики «Северстали» скандировали «СКА — позор российского хоккея»

Во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с клубом СКА болельщики «Северстали» выкрикивали фразу: «СКА — позор российского хоккея». Момент попал в телевизионную трансляцию.

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Победу СКА со счётом 5:3 принёс дубль Евгения Кузнецова, который отличился впервые с ноября 2024 года. Хоккеист долгое время не выступал из-за травмы, но и без этого уходил со льда без заброшенных шайб девять матчей.

После этой победы СКА набрал 71 очко и поднялся на третью строчку в Западной конференции. На счету «Северстали» 79 очков, команда занимает шестое место на Западе.