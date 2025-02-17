«Спартак» в овертайме переиграл московское «Динамо», прервав победную серию соперника

На арене «Мегаспорт» в Москве завершился матч регулярного чемпионата КХЛ. Местный «Спартак» в столичном дерби переиграл в овертайме «Динамо» со счётом 3:2.
Основное время встречи завершилось вничью — 2:2. У красно-белых отличились Адам Ружичка и Егор Филин, у бело-голубых — Макс Комтуа и Джордан Уил. Победный бросок в дополнительное время на счету Николая Голдобина.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
«Спартак» в 55 матчах набрал 72 очка и поднялся на третью строчку Западной конференции. В следующей игре команда встретится с «Сибирью» дома 20 февраля.
«Динамо» прервало серию из трёх побед. В следующей игре команда Алексея Кудашова встретится с «Сочи» дома 19 февраля. Сейчас у «Динамо» 73 очка в 55 матчах и вторая строчка в Западной конференции.
- 17 февраля 2025
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