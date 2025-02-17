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Спартак — Динамо Москва, результат матча 17 февраля, счет 3:2 ОТ, КХЛ 2024-2025

«Спартак» в овертайме переиграл московское «Динамо», прервав победную серию соперника
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На арене «Мегаспорт» в Москве завершился матч регулярного чемпионата КХЛ. Местный «Спартак» в столичном дерби переиграл в овертайме «Динамо» со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2025, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 2
ОТ
Динамо М
Москва
0:1 Комтуа (Адамчук, Рашевский) – 25:33 (5x5)     1:1 Ружичка (Пашин) – 31:27 (5x5)     1:2 Уил (Гусев, Сикура) – 35:15 (5x5)     2:2 Филин (Мальцев, Беляев) – 55:35 (5x5)     3:2 Голдобин (Морозов, Орлов) – 62:14 (3x3)    

Основное время встречи завершилось вничью — 2:2. У красно-белых отличились Адам Ружичка и Егор Филин, у бело-голубых — Макс Комтуа и Джордан Уил. Победный бросок в дополнительное время на счету Николая Голдобина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Спартак» в 55 матчах набрал 72 очка и поднялся на третью строчку Западной конференции. В следующей игре команда встретится с «Сибирью» дома 20 февраля.

«Динамо» прервало серию из трёх побед. В следующей игре команда Алексея Кудашова встретится с «Сочи» дома 19 февраля. Сейчас у «Динамо» 73 очка в 55 матчах и вторая строчка в Западной конференции.

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