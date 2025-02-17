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Роман Ротенберг прокомментировал победу СКА над «Северсталью»

Роман Ротенберг прокомментировал победу СКА над «Северсталью»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал выездную победу над «Северсталью» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ – 2024/2025.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 5
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Кузьмин (Дедунов, Юдин) – 08:49 (5x5)     1:1 Котляревский – 14:06 (5x5)     2:1 Лишка (Абросимов, Давыдов) – 22:00 (5x5)     2:2 Хайруллин (Короткий, Демидов) – 30:57 (5x4)     2:3 Кузнецов (Никишин, Кузьмин) – 39:34 (5x4)     2:4 Короткий (Воробьёв, Демидов) – 50:24 (5x4)     3:4 Калдис (Лишка, Абросимов) – 51:43 (5x5)     3:5 Кузнецов (Григоренко, Бардаков) – 59:33 (en)    

«Четвёртая игра на выезде, с учётом Матча звёзд, где играли Короткий, Никишин и Демидов, для них это была шестая игра. Где-то уже на морально-волевых играли, но хочу отметить выполнение игрового задания, все бились, показали мужской хоккей. Самое удивительное, что по движению и самоотдаче это была наша лучшая игра, может быть, даже в сезоне, а не только на этом выезде. Мы идём в правильном направлении, особенно с учётом плей-офф, по ходу серии важно всегда добавлять. Это для нас хороший знак, мы очень рады.

Мы стабилизировали сейчас состав, звенья, и Кузнецов здорово с краю сыграл. Считаю, что мы нашли решения. И вратаря хочу поздравить, Заврагина с очередной победой. Он добавляет с каждой игрой», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

После этой победы СКА набрал 71 очко и поднялся на четвёртую строчку в Западной конференции. На счету «Северстали» 69 очков, команда занимает шестое место на Западе.

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