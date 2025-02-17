Канада забила два гола за 46 секунд на старте матча с Финляндией на Турнире сборных НХЛ

Сборная Канады уверенно провела первый период с командой Финляндии на Турнире четырёх наций, проходящем в США. Канадцы забросили две шайбы за 46 секунд, а первую двадцатиминутку завершили со счётом 3:0.

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Шайбами у Канады отметились Коннор Макдэвид, Натан Маккиннон и Брейден Пойнт.

Для Канады эта победа может стать второй на турнире. Ранее коллектив Джона Купера обыграл в овертайме Швецию (4:3), но уступил США (1:3).

В ночь с 17 на 18 февраля США проведут последний матч группового турнира с командой Швеции. Американцы — первые финалисты Турнира четырёх наций. Решающая игра состоится в ночь с 20 на 21 февраля. Помимо США, занявших первую строчку, там сыграет вторая лучшая команда турнира.