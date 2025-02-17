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Канада забила два гола за 46 секунд на старте матча с Финляндией на Турнире сборных НХЛ

Канада забила два гола за 46 секунд на старте матча с Финляндией на Турнире сборных НХЛ
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Сборная Канады уверенно провела первый период с командой Финляндии на Турнире четырёх наций, проходящем в США. Канадцы забросили две шайбы за 46 секунд, а первую двадцатиминутку завершили со счётом 3:0.

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций
17 февраля 2025, понедельник. 21:00 МСК
Финляндия
Перерыв
0 : 4
Канада
0:1 Макдэвид – 04:13     0:2 Маккиннон (Райнхарт, Хагель) – 04:59     0:3 Пойнт (Санхайм, Макдэвид) – 13:02     0:4 Маккиннон (Кросби, Райнхарт) – 25:03    

ВИДЕО

Шайбами у Канады отметились Коннор Макдэвид, Натан Маккиннон и Брейден Пойнт.

Для Канады эта победа может стать второй на турнире. Ранее коллектив Джона Купера обыграл в овертайме Швецию (4:3), но уступил США (1:3).

В ночь с 17 на 18 февраля США проведут последний матч группового турнира с командой Швеции. Американцы — первые финалисты Турнира четырёх наций. Решающая игра состоится в ночь с 20 на 21 февраля. Помимо США, занявших первую строчку, там сыграет вторая лучшая команда турнира.

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