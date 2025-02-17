Зубов смеялся с игроками «Сочи», Воробьёв разводил руками. Фото поражения ЦСКА

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

17 февраля в Москве на льду стадиона «ЦСКА-Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Сочи» одержал победу над ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Сергея Зубова.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Сочи» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Хозева открыли счёт на 15-й минуте первого периода. Отличился нападающий Павел Карнаухов. Дальше забивали только сочинцы. Во второй двадцатиминутке Игорь Швырёв и Даниил Сероух вывели гостей вперёд. В заключительном отрезке заброшенными шайбами отметились Джесси Грэм и Александр Хохлачёв.

На счету московских армейцев 70 очков, клуб опустился на пятую строчку в Западной конференции. «Сочи» замыкает турнирную таблицу Запада, имея 42 очка в активе.