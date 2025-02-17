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«У вас большой, но не стоит». Р. Ротенберг — об отказе игрока «Северстали» драться

«У вас большой, но не стоит». Р. Ротенберг — об отказе игрока «Северстали» драться
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал эпизод из матча с «Северсталью» (5:3) в рамках КХЛ. В одном из моментов игры защитник СКА Павел Акользин столкнулся с канадским хоккеистом череповчан Марком Барберио, после чего скинул краги и вызвал канадского легионера на бой, от которого тот отказался.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 5
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Кузьмин (Дедунов, Юдин) – 08:49 (5x5)     1:1 Котляревский – 14:06 (5x5)     2:1 Лишка (Абросимов, Давыдов) – 22:00 (5x5)     2:2 Хайруллин (Короткий, Демидов) – 30:57 (5x4)     2:3 Кузнецов (Никишин, Кузьмин) – 39:34 (5x4)     2:4 Короткий (Воробьёв, Демидов) – 50:24 (5x4)     3:4 Калдис (Лишка, Абросимов) – 51:43 (5x5)     3:5 Кузнецов (Григоренко, Бардаков) – 59:33 (en)    

«Один момент не понравился, когда Паша Акользин скинул перчатки, а Барберио… Никогда не видел, чтобы игрок отказался от боя. Вспомнил, как Вячеслав Анисин рассказывал про сборную СССР. Историю рассказал, как в раздевалке Всеволод Бобров сказал одному парню: «Молодой человек, у вас большой, но не стоит. Вы нам не нужны». Можно сказать это и этому игроку, потому что хоккей – мужская игра. Драки – тоже часть хоккея, если человек скидывает перчатки, это важно. Убирать надо грязь, мелкий фол, непонятные трактовки. А силовой борьбы надо больше. Мы видели начало матча США – Канада, это спортивная злость, на поле мы все бьёмся, а после игры — все друзья», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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