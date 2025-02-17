Главный тренер московского «Динамо»: объясните мне — за что удалили Комтуа?

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался по поводу удаления нападающего Максима Комтуа в столичном дерби с московским «Спартаком» (2:3 ОТ) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

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— Вам не показалось, у нас действительно сегодня было четыре удаления. Но я, например, не увидел удаления у Буруянова. А вот вы мне объясните, за что удалили Комтуа, когда был удар Миронова?

— Там была задержка игрока, не владеющего шайбой. Блокировка.

— Кого?

— Он же его держал.

— Кто?

— Комтуа.

— А Миронов никого не держал?

— Миронов валялся на льду, а Комтуа не давал ему встать.

— Так, подождите. Вы когда-нибудь играли в хоккей?

— Конечно.

— Вот вы держите клюшку на льду, а на ней лежит игрок, и вы что должны сделать – бросить её? Вы понимаете, о чём я говорю? У Комтуа внизу клюшку, на ней лежит Миронов. Развивайте дальше.

— Да.

— Ну развивайте, вы же так говорите. По мне, это обоюдное удаление. Я не говорю, что Комтуа не нарушал правил. Конечно, он нарушал. Наверное. Но что-то же ему не позволяло взять клюшку, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.