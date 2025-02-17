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Главный тренер московского «Динамо»: объясните мне — за что удалили Комтуа?

Главный тренер московского «Динамо»: объясните мне — за что удалили Комтуа?
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался по поводу удаления нападающего Максима Комтуа в столичном дерби с московским «Спартаком» (2:3 ОТ) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2025, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 2
ОТ
Динамо М
Москва
0:1 Комтуа (Адамчук, Рашевский) – 25:33 (5x5)     1:1 Ружичка (Пашин) – 31:27 (5x5)     1:2 Уил (Гусев, Сикура) – 35:15 (5x5)     2:2 Филин (Мальцев, Беляев) – 55:35 (5x5)     3:2 Голдобин (Морозов, Орлов) – 62:14 (3x3)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

— Вам не показалось, у нас действительно сегодня было четыре удаления. Но я, например, не увидел удаления у Буруянова. А вот вы мне объясните, за что удалили Комтуа, когда был удар Миронова?

— Там была задержка игрока, не владеющего шайбой. Блокировка.
— Кого?

— Он же его держал.
— Кто?

— Комтуа.
— А Миронов никого не держал?

— Миронов валялся на льду, а Комтуа не давал ему встать.
— Так, подождите. Вы когда-нибудь играли в хоккей?

— Конечно.
— Вот вы держите клюшку на льду, а на ней лежит игрок, и вы что должны сделать – бросить её? Вы понимаете, о чём я говорю? У Комтуа внизу клюшку, на ней лежит Миронов. Развивайте дальше.

— Да.
— Ну развивайте, вы же так говорите. По мне, это обоюдное удаление. Я не говорю, что Комтуа не нарушал правил. Конечно, он нарушал. Наверное. Но что-то же ему не позволяло взять клюшку, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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