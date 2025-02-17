Кудашов: передайте Жамнову — он фартовый. Но рано или поздно фарт заканчивается

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение от «Спартака» (2:3 ОТ) в матче КХЛ.

— Вы знаете, «Спартак» сегодня был чуть побыстрее. Не хватило нам свежести и эмоций. Но тем не менее даже в таком состоянии могли выиграть. Играли правильно, старались, однако вот не хватило этой свежести.

Иногда игра лучше, чем тренировки. Может быть, перетренировались или недотренировались, но пропал игровой тонус. Может быть, те игры забрали эмоции, а придали какой-то самоуверенности. Подумали, что в любом состоянии можем выиграть матч. Чем ближе плей-офф, тем будет тяжелее, и тем тяжелее станет находить эмоции.

Слепышев играет неплохо, вы и сами это видите. Не хватает заброшенной шайбы для уверенности. Пускай он одну забросит, но она будет в решающий момент. Что касается перестановок в звеньях, то это нормальный процесс. У кого-то не идёт игра, у кого-то идёт игра, идут перестановки.

— «Спартаку» помогла домашняя арена? Есть ощущение, что уже много было таких матчей, когда именно на домашней арене они забивают в концовках.

— Нет. Алексей Юрьевич [Жамнов] — фартовый. Вы ему передайте, когда он сейчас сюда придёт. Уже сколько игр таких было. Но рано или поздно этот фарт заканчивается, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.