Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кудашов: если мы всё берём из НХЛ, то надо отменять рукопожатия хоть завтра

Кудашов: если мы всё берём из НХЛ, то надо отменять рукопожатия хоть завтра
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о заимствовании КХЛ вещей из НХЛ.

«Если так рассуждать и смотреть, то мы всё больше и больше берём из НХЛ, что там происходит. Но коли уж мы берём, и, наверное, это правильно, потому что те люди уже давно к этому пришли – и коробки, и те трактовки правил, по которым мы сейчас играем – тогда надо быстрее брать и это.

Я ничего плохого не вижу в рукопожатиях, как и хорошего. Но если есть стычки, отменяйте. Чего тянуть тогда? Хоть завтра отменяйте. Поверьте мне, тренерам и игрокам без разницы, будет это или нет. Это осталось с каких-то советских времён ещё, когда все вместе из коридора выходили под песню «Звенит лихая музыка атаки». И после игры обязательно было рукопожатие. С тех пор всё это и осталось.

Ничего страшного из‑за отмены рукопожатий не произойдёт. Если вы думаете, что нет какого-то уважения к сопернику, то ничего подобного. Мы все и так нормально общаемся, и все понимают, что это игра и что это накал. Наверное, лучше отменить, но это непринципиально для нас. Есть такие правила — мы жмём, если не будет правила — мы не будем жать», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
«Это не футбол, а хоккей — битва на льду». Почему рукопожатия после матчей себя изжили
«Это не футбол, а хоккей — битва на льду». Почему рукопожатия после матчей себя изжили
Материалы по теме
Кудашов: передайте Жамнову — он фартовый. Но рано или поздно фарт заканчивается
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android