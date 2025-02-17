Кудашов: если мы всё берём из НХЛ, то надо отменять рукопожатия хоть завтра

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о заимствовании КХЛ вещей из НХЛ.

«Если так рассуждать и смотреть, то мы всё больше и больше берём из НХЛ, что там происходит. Но коли уж мы берём, и, наверное, это правильно, потому что те люди уже давно к этому пришли – и коробки, и те трактовки правил, по которым мы сейчас играем – тогда надо быстрее брать и это.

Я ничего плохого не вижу в рукопожатиях, как и хорошего. Но если есть стычки, отменяйте. Чего тянуть тогда? Хоть завтра отменяйте. Поверьте мне, тренерам и игрокам без разницы, будет это или нет. Это осталось с каких-то советских времён ещё, когда все вместе из коридора выходили под песню «Звенит лихая музыка атаки». И после игры обязательно было рукопожатие. С тех пор всё это и осталось.

Ничего страшного из‑за отмены рукопожатий не произойдёт. Если вы думаете, что нет какого-то уважения к сопернику, то ничего подобного. Мы все и так нормально общаемся, и все понимают, что это игра и что это накал. Наверное, лучше отменить, но это непринципиально для нас. Есть такие правила — мы жмём, если не будет правила — мы не будем жать», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.